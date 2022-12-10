يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)
يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن من تفاح من حدائق منطقة قوبا شمالي أذربيجان الى البلدان الأجنبية. وهذا يشكل 70-65 في المائة من المحاصيل المحصودة في العام الحالي.
أفادت أذرتاج ان حصاد الفاكهة في الحدائق بدأت في 15 سبتمبر.
تتجاوز مساحة حدائق التفاح في منطقة قوبا وخاتشماز 22 ألف هكتار. اكثر من 13 ألف هكتار منه يقع في محافظة قوبا.
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