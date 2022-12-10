  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]

    باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

    يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن من تفاح من حدائق منطقة قوبا شمالي أذربيجان الى البلدان الأجنبية. وهذا يشكل 70-65 في المائة من المحاصيل المحصودة في العام الحالي.

    أفادت أذرتاج ان حصاد الفاكهة في الحدائق بدأت في 15 سبتمبر.

    تتجاوز مساحة حدائق التفاح في منطقة قوبا وخاتشماز 22 ألف هكتار. اكثر من 13 ألف هكتار منه يقع في محافظة قوبا.

    AZERTAG.AZ :يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٨]
    وزارة الزراعة تنظم معارض تسويقية "من القرية الى المدينة" في باكو
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]
    وزارة الزراعة تنظم معارض تسويقية "من القرية الى المدينة" في باكو
    ٠٩.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    راعية الغنم كاكليك احمدوفا (68 عاما) وهي تمتطي صهوة جوادها، تعيد قطعانها من كلبجار الى مشتاها
    ١٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    مزارعو قوبوستان يختتمون حملة حصاد الحبوب
    يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان يتوقع تصدير حوالي 40 ألف طن تفاح من منطقة قوبا شمالي أذربيجان