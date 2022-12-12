باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

وقع زلزال في محافظة ليريك على بعد 10 كم شمال محطة ليريك لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 15:28.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 31 كم.

وشعر الزلزال حتى 3 درجات.