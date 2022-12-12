  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في محافظة ليريك

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]

    باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

    وقع زلزال في محافظة ليريك على بعد 10 كم شمال محطة ليريك لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 15:28.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 31 كم.

    وشعر الزلزال حتى 3 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة ليريك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٢]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    زلزال في محافظة ليريك