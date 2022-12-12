زلزال في محافظة ليريك
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)
وقع زلزال في محافظة ليريك على بعد 10 كم شمال محطة ليريك لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 15:28.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 31 كم.
وشعر الزلزال حتى 3 درجات.
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