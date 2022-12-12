الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 18 حالة حريق و 6 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 8 أشخاص وبينهم قاصران.

كما انتشلت فرق البحث والإنقاذ للطوارئ جثة شخص محتجز داخل سيارة مشوهة جراء حادث مروري حصل باصطدام شاحنة كاماز بسيارة واز في أراضي قصبة بئر ساعة بمحافظة حاجي قابل وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.