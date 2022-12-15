باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية غربية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا والى 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر قليل تساقط الثلج نهارا على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.