تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة محافظات شوشا ولاتشين وكلبجار لأيام 16 – 18 ديسمبر كانون الأول الحالي.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 16 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر قليل إلى المساء وتساقط الثلج وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 2-6 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية ليلاً.

ونوهت الهيئة إلى توقعها في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 17 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج ليلًا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 3-8 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية ليلاً.

ونوهت الهيئة إلى توقعها في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 17 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة متقطعة وتساقط الثلج في الغالب مع احتمال انقطاع الهطل صباحا تدريجيا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 3-8 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية ليلاً.

وتابعت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 18 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانا وهبوب رياح شرقية تهب بسرعة 2-6 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية ليلاً.