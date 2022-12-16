زلزال بقوة 3.9 درجات في محافظة ساعتلي الأذربيجانية

باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

وقع في 15 ديسمبر زلزال بمقدار 3.9 درجات في محافظة ساعتلي الأذربيجانية في الساعة 23:04 بالتوقيت المحلي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان في الشمال 22 كم من محطة ساعتلي لرصد الزلازل، في ارض محافظة ساعتلي الأذربيجانية.

وأحس الهزات الأرضية بقوة 3 درجات في المناطق المجاورة.