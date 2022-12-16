وزارة الداخلية: كشف ملابسات 147 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 16 ديسمبر، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 50 حادثا جنائيا ارتكب في 15 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 147 متهم مطلوب بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 114 شخص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 3 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص إصابة 6 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 21 حادثا متعلقا بالمخدرات وحقيقة متعلقة بالأسلحة المخزنة بشكل غير قانوني.

وألقي القبض على 45 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.