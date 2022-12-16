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    تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية في قره باغ مستمر.. وزارة الاقتصاد تعلن فشل جهودها لتفقد المنجمين

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢١:١١]
    تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية في قره باغ مستمر.. وزارة الاقتصاد تعلن فشل جهودها لتفقد المنجمين

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    اعلن مسؤول وزارة الاقتصاد مسيم محمدوف أن وفدا مؤلفا من ممثلي وزارتي البيئة والثروات الطبيعية، والاقتصاد وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد اجتمعوا اليوم مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية التي تنتشر مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال. عرض الوفد مجددا في اللقاء المطالب المتعلقة بمعالجة القضايا الخاصة بالتفقد الميداني لمنجمي قيزيل بولاق للذهب ودميرلي للنحاس والموليبدينيوم وإجراء المراقبة عليهما وجردهما، وفقا لخارطة الطريق التي قُدمت في اللقاء السابق. وللأسف الشديد ان الجانب المقابل لم يقم بمهامه لتسهيل اإجراء الفحص والمراقبة على المنجمين المذكورين. في النتيجة فشل ادراء المهمة المنوطة.

    وأضاف محمدوف أن فريق المراقبة طرح مجددا مطالبه لإجراء عملية شاملة للمراقبة على المنجمين وضرورة وقف الانشطة غير الشرعية فيهما.

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