  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان واسبانيا تبحثان سبل تطوير التعاون

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
    أذربيجان واسبانيا تبحثان سبل تطوير التعاون

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

    جرى لقاء بين سفير البعثة الخاصة في معرض Expo Malaga 2027 لدى وزارة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية خوان خوسي اسكوبار ستيمان ووزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف.

    أفادت أذرتاج أن الطرفين اجريا تبادل الآراء حول التعاون في مجال حماية البيئة وناقشا سبل التعاون المقبل والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢١:١١]
    تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية في قره باغ مستمر.. وزارة الاقتصاد تعلن فشل جهودها لتفقد المنجمين
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٢]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٥‎]
    زلزال بقوة 3.9 درجات في محافظة ساعتلي الأذربيجانية