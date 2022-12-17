أذربيجان واسبانيا تبحثان سبل تطوير التعاون

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج) جرى لقاء بين سفير البعثة الخاصة في معرض Expo Malaga 2027 لدى وزارة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية خوان خوسي اسكوبار ستيمان ووزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف. أفادت أذرتاج أن الطرفين اجريا تبادل الآراء حول التعاون في مجال حماية البيئة وناقشا سبل التعاون المقبل والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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