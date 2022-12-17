باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع صباحا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا والى 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

كما تتوقع الهيئة في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة بمحافاتها الخمس جولفا وأوردوباد وسدرك وشابوز وشارور ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.