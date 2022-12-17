تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة محافظات شوشا ولاتشين وكلبجار لأيام 17 – 19 ديسمبر كانون الأول الحالي.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 17 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة في الغالب على طول اليوم وغير ممطرة مساء وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية منخفضة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية تحت الصفر ليلاً.

وتابعت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 18 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 3-8 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا.

وأضافت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 19 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق حينا لآخر وهبوب رياح شرقية منخفضة تستبدل بغربية منخفضة مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا.