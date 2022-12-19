زلزال في محافظة شاكي الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)
وقع الزلزال على بعد 7 كيلومتر غرب محافظة شاكي الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الزلزال كان بمقدار 3 درجات على مقياس ريختر.
وقعت الهزات الأرضية في الساعة 00:07 بالتوقيت المحلي.
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