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    زلزال في محافظة شاكي الأذربيجانية

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
    زلزال في محافظة شاكي الأذربيجانية

    باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

    وقع الزلزال على بعد 7 كيلومتر غرب محافظة شاكي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الزلزال كان بمقدار 3 درجات على مقياس ريختر.

    وقعت الهزات الأرضية في الساعة 00:07 بالتوقيت المحلي.

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