باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة وممطرة متقطعة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا والى 3-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج على المحافظات الجبلية وكثافة الهطل على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج على المحافظات الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.