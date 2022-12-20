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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة محافظات شوشا ولاتشين وكلبجار لأيام 21 – 22 ديسمبر كانون الأول الحالي.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 21 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة ومثلجة في الغالب على طول اليوم وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 3-8 م/ث.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر نهارًا.

    وتابعت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 22 ديسمبر ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح غربية منخفضة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا.

    وأضافت الهيئة أنها تتوقع تجمد الطرق.

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