باكو، 4 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 يناير الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا والى 8-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج على المحافظات الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.