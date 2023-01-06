رئيس هيئة تنمية الغابات: إعادة تأهيل 35 هيكتارا من رصيد الغابات المقضي عليه بالحرائق

باكو، 6 يناير، أذرتاج

قال رئيس هيئة تنمية الغابات خالق وردي حسينوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن أكثر الحرائق وقعت عام 2022م خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف أن الحرائق جرفت العام الماضي 870 هيكتار من الأراضي موضحا أن 66 حريقا وقع في أراضي الغابات منذ 15 أغسطس عام 2022م وكانت أكثر المناطق منكوبة في محافظات شابران وقوبا وزاقاتالا وتشير معطيات أولية إلى محو نحو 40 هيكتارا من رصيد الغابات تماما وأعيد تأهيل نحو 35 هيكتارا منها بغرس اكثر من 12 الف شتل للأشجار وبذر اكثر من 30 الف بذر عليها.

وصرح بأن غالبية الحرائق اندلعت على أراضي الحقول الزراعية وانتقلت إلى أراضي الغابات.