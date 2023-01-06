باكو، 6 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 يناير الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مساء وانتقاله الى مطر ثلجي الى الليل وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا والى 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع توقعات مطر متقطع ومطر ثلجي وتساقط الثلج ابتداء من النصف الثاني من اليوم بدءً من المحافظات الشمالية والغربية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنتظر الهيئة في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع توقعات مطر متقطع ومطر ثلجي وتساقط الثلج نهارا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا.