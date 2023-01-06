رئيس هيئة تنمية الغابات: غرسنا في قراباغ 40 الف شتلة شجرة إلى اليوم

باكو، 6 يناير، أذرتاج

قال رئيس هيئة تنمية الغابات خالق وردي حسينوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إننا نملك 260 ألف هيكتار من رصيد الغابات لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

واكد على أن معطيات المراقبة والرصد كشفت عن قضاء الاحتلال الأرميني على نحو 50 ألف هيكتار من رصيد الغابات في تلك الأراضي وإحدى اهم أهدافنا إعادة تأهيل تلك الأراضي وقد أطلقنا فعاليات ملموسة في إعادة تأهيل الغابات في قراباغ.

وزاد أن متخصصين من تركيا يساعدوننا في عمليات جرد الغابات.

وقال إن موظفي الهيئة غرسوا في قراباغ إلى اليوم 40 ألف شتلة شجرة.