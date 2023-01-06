تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار
AzerTAg.az
باكو، 6 يناير، أذرتاج
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة محافظات شوشا ولاتشين وكلبجار لأيام 7 – 9 يناير كانون الثاني الحالي.
أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 7 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة ومثلجة في الغالب خاصة إلى الليل وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 5-10 م/ث.
وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارًا.
وتابعت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 8 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة مثلجة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح غربية منخفضة.
وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-2 مئوية تحت الصفر نهارا.
وأضافت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 9 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة مثلجة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح شرقية منخفضة.
وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-6 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-3 مئوية تحت الصفر نهارا.
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