تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار

باكو، 6 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة محافظات شوشا ولاتشين وكلبجار لأيام 7 – 9 يناير كانون الثاني الحالي.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 7 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة ومثلجة في الغالب خاصة إلى الليل وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تهب بسرعة 5-10 م/ث.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارًا.

وتابعت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 8 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة مثلجة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح غربية منخفضة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-2 مئوية تحت الصفر نهارا.

وأضافت الهيئة أنها تتوقع في شوشا ولاتشين وكلبجار ليوم 9 يناير ظروف طقس غائمة منقلبة وممطرة مثلجة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح شرقية منخفضة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-6 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-3 مئوية تحت الصفر نهارا.