زلزال في بحر الخزر

باكو، 7 يناير، (اذرتاج) ضرب الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 06:31 بالتوقيت المحلي في 7 يناير بحر الخزر على عمق 14 كيلومترا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.

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