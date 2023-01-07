زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٣]
باكو، 7 يناير، (اذرتاج)
ضرب الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 06:31 بالتوقيت المحلي في 7 يناير بحر الخزر على عمق 14 كيلومترا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.
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