باكو، 7 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 يناير الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة وتساقط المطر الثلجي والثلج الى المساء في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بشمالية شرقية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر اقتراب درجات الحرارة من الصفر مئوية ليلا ونهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب مع توقعات مطر ثلجي وتساقط الثلج وكثافة الهطل على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا ونهارا وبين 13-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية.