شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]
شوشا، 8 يناير (أذرتاج)
تتجاوز سماكة الثلوج في مدينة شوشا لؤلؤة أذربيجان 10 سم. لا يثير هطول الثلوج أية صعوبة في حركة المرور في المدينة.
يستمر هطول الثلوج في معظم أراضي أذربيجان. يتوقع اشتداد البرد والصقيع.
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