  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم

    ٠٨.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]

    شوشا، 8 يناير (أذرتاج)

    تتجاوز سماكة الثلوج في مدينة شوشا لؤلؤة أذربيجان 10 سم. لا يثير هطول الثلوج أية صعوبة في حركة المرور في المدينة.

    يستمر هطول الثلوج في معظم أراضي أذربيجان. يتوقع اشتداد البرد والصقيع.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٧]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٣]
    زلزال في بحر الخزر
    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٦]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في أجواء شوشا ولاتشين وكلبجار
    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
    رئيس هيئة تنمية الغابات: غرسنا في قراباغ 40 الف شتلة شجرة إلى اليوم
    شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم شوشا: سماكة الثلوج اكثر من 10 سم