أذربيجان: يتوقع تجمد الطرق البرية من 9 الى 12 يناير
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
باكو، 9 يناير (أذرتاج)
تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية تجمد الطرق البرية في أذربيجان من 9 الى 12 يناير بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والصقيع.
تحذر الأرصاد السائقين باحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية الى 600-100 متر في الطرق البرية الرئيسية بسبب الضباب الكثيف.
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