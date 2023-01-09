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    أذربيجان: يتوقع تجمد الطرق البرية من 9 الى 12 يناير

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
    أذربيجان: يتوقع تجمد الطرق البرية من 9 الى 12 يناير

    باكو، 9 يناير (أذرتاج)

    تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية تجمد الطرق البرية في أذربيجان من 9 الى 12 يناير بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والصقيع.

    تحذر الأرصاد السائقين باحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية الى 600-100 متر في الطرق البرية الرئيسية بسبب الضباب الكثيف.

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