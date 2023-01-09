باكو، 9 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 يناير الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة وتساقط الثلوج في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-1 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 780 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتتجمد الطرق البرية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس المثلجة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا ونهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 22-17 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 12-7 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية.