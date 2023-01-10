سماكة الثلوج في آلتيآغاج تبلغ 25 سم

باكو، 10 يناير، (اذرتاج)

نتيجة تساقط الثلوج في المناطق الجبلية للجمهورية، بلغت سماكة الثلج في آلتيآغاج 25 سم، 24 سم في لييريك و22 سم في قاخ و20 سم في خالطان ويارديملي و19 سم في غابالا و16 سم في إسماعيلي و15 سم في قوبا و13 سم في شاكي و11 سم في قوصار وشاماخي وأوغوز و10 سم في زاقاتالا و9 سم في شابران و8 سم في كوردامير وبيلاسوفار ولنكران و6 سم في قوبوستان وآستارا و5 سم في داشكسن وقويته به و3 سم في آغده ره وآغسو وبالاكن وسنتيمترين في خاجماز وقويقول وسم في قريز وشاهداغ و8-10 سم في مدينة باكو وشبه جزيرة آبشيرون.

تم تسجيل درجة الحرارة في باكو وشبه جزيرة ابشيرون 0-2 درجة.