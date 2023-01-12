تبادل الآراء مع السفير الاماراتي في مجال حماية البيئة

باكو، 12 يناير، (أذرتاج)

عقد لقاء بين السفير محمد البلوشي السفير الاماراتي المفوض وفوق العادة و مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أذربيجان والإمارات في مجال حماية البيئة وآفاق التعاون المستقبلي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.