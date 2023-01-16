زلزال في محافظة قوبوستان
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
باكو، 16 يناير، (أذرتاج)
وقع اليوم زلزال بمحافظة قوبوستان الأذربيجانية في الساعة 16:09 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3.1 درجات.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال وقع على بعد 13 كم شمال غرب من محطة قوبوستان. وكان مركزه على عمق 8 كيلومترات.
ولم يشعر الزلزال.
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