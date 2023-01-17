رئيس مجلس إدارة وكالة الاستكشاف الجيولوجي: أعمال تقييم الموارد المعدنية الواقعة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني على وشك الاستكمال

باكو، 17 يناير، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الاستكشاف الجيولوجي علي علييف إن أعمال تقييم الموارد المعدنية الواقعة في أراضي أذربيجان المحررة (من الاحتلال الأرميني) في زنكزور الشرقية وقراباغ على وشك الاستكمال.

وأضاف علييف في مؤتمر صحفي عقده في 17 يناير اليوم أن تحديد الأضرار الملحقة يخدم في المستقبل لفتح دعوات قضائية للتعويضات القانونية.