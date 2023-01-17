رئيس مجلس إدارة وكالة الاستكشاف الجيولوجي: الأوضاع في مناطق الانهيار الأرضي مستقرة

باكو، 17 يناير، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الاستكشاف الجيولوجي علي علييف إن الأوضاع المتعلقة بمناطق الانهيار الأرضي على نطاق البلد مستقرة في الوقت الحاضر.

وأضاف علييف في مؤتمر صحفي عقده في 17 يناير اليوم أن الهيئة كشفت عن 99 منطقة متعرضة للانهيار الأرضي المحلي في أراضي البلد وسجلت في الخرائط مشيرا إلى أن الهيئة تجري الرصد المستمر على 42 منطقة منها.