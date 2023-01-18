زلزال يهز الحدود التركية الإيرانية ويشعر به سكان ناخجوان
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١١]
باكو، 18 يناير، (أذرتاج)
تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 درجات في الحدود التركية الإيرانية على بعد 100 كم جنوب غرب محطة ناخجوان في 18 يناير في الساعة 14:08 بالتوقيت المحلي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان مركز الهزات الارضية تقع على عمق كيلومترين.
شعر سكان ناخجوان بالزلزال.
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