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    زلزال يهز الحدود التركية الإيرانية ويشعر به سكان ناخجوان

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١١]
    زلزال يهز الحدود التركية الإيرانية ويشعر به سكان ناخجوان

    باكو، 18 يناير، (أذرتاج)

    تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 درجات في الحدود التركية الإيرانية على بعد 100 كم جنوب غرب محطة ناخجوان في 18 يناير في الساعة 14:08 بالتوقيت المحلي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان مركز الهزات الارضية تقع على عمق كيلومترين.

    شعر سكان ناخجوان بالزلزال.

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