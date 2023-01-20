الوزير: سنحقق هدفنا لإجراء متابعة في مناجم قره باغ

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

للأسف، ارتكبت أرمينيا اعمالا وحشية ضد طبيعة أذربيجان في فترة احتلال أراضينا. أصبحت غاباتنا وأنهارنا وكذلك مناجمنا على السواء عرضة للوحشية الارمينية. يجب إجراء متابعة لتقييم الاضرار الملحقة نتيجة الإبادة البيئية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف.

أضاف الوزير ان الهدف الرئيسي للاعتصام في طريق لاتشين – خانكندي هو منع نهب وتهريب الثروات الطبيعية في الأراضي الأذربيجانية التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. قال الوزير "ان الاعمال الحازمة مستمرة حتى تنفيذ المطالب لدخول فريق المتابعة الى تلك الأراضي. وسنتوصل الى ذلك."