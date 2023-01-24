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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 يناير الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا وبين 12-7 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

    ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.

     

     

     

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