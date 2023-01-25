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    تبادل الآراء حول حماية البيئة بين اذربيجان وفنلندا

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٠]
    تبادل الآراء حول حماية البيئة بين اذربيجان وفنلندا

    باكو، 25 يناير، (أذرتاج)

    استقبل وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف سفيرة جمهورية فنلندا في أذربيجان كرستي نارينين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة البيئة والموارد الطبيعية انه خلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول حماية البيئة والإدارة الفعالة للموارد المائية بين أذربيجان وفنلندا وبحث إمكانيات التعاون المستقبلي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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