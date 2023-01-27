توقيف مهاجم على سفارة أذربيجان في طهران

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

قام أفراد الامن الإيراني بتوقيف مهاجم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاسنيم الإيرانية ان هذا أكده رئيس إدارة شرطة طهران.

يقال ان الشخص اقتحم برفقة طفليه على السفارة في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير وأطلق النار ببندقية كالاشنيكوف على حراس السفارة. جراء الهجوم قُتل رئيس الحراسة وأصيب حارسان آخران بجروح.

قال المهاجم اثناء المساءلة ان دوافعه ترجع إلى "مشكلات شخصية وأسرية".

يستمر التحقيق.