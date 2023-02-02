  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    بحث مسائل حماية البيئة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    بحث مسائل حماية البيئة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف مع المبعوث الإقليمي لبريطانيا العظمى في امن الطاقة والبيئة داود موران.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول اتجاهات التعاون في مجال حماية البيئة ومسألة ضرورة المساعي العالمية في مجال التغيرات البيئية وناقشا آفاق التعاون.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤١]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية