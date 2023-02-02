بحث مسائل حماية البيئة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 2 فبراير (أذرتاج) التقى وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف مع المبعوث الإقليمي لبريطانيا العظمى في امن الطاقة والبيئة داود موران. أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول اتجاهات التعاون في مجال حماية البيئة ومسألة ضرورة المساعي العالمية في مجال التغيرات البيئية وناقشا آفاق التعاون.

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