باكو، 4 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال الهطل نهارا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-5 درجات مئوية ليلا وبين 7-9 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر وتساقط الثلج على المناطق الجبلية المختلفة ليلا وصباحا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 درجات مئوية تحت الصفر و2 درجتين مئويتين ليلا وبين 6-10 درجات مئوية نهارا وبين 17-12 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.