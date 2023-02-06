باكو، 6 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق صباحًا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتدادها الى المساء.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-4 درجات مئوية ليلا وبين 5-7 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال المطر وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وكثافة الهطل على مناطق عدة وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 درجات مئوية ليلا وبين 5-10 درجات مئوية نهارا وبين 12-7 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.