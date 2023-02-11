باكو، 11 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-3 درجة مئوية وبين 3-6 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال هطل قليل منقطع على بعض المناطق الشرقية ليلا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 درجات مئوية تحت الصفر و2 درجتين مئويتين ليلا وبين 3-7 درجات مئوية نهارا وبين 18-13 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-3 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.