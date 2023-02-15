تبادل الآراء حول حماية البيئة بين أذربيجان وغانا

باكو، 15 فبراير، أذرتاج عقد لقاء بين سفيرة غانا الجديدة أوهينيبا ليزلي أكوا أكيا أوبوكو وير في البلد ووزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف. وقالت الوزارة في بيان إن الطرفين تبادلا وجهات نظر في اللقاء حول حماية البيئة فيما بحثا إمكانات تعاون مستقبلية والشؤون ذات الاهتمام المشترك.

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