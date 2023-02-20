باكو، 20 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية يتوقع استبدالها بجنوبية غربية في النصف الثاني من اليوم.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-7 درجات مئوية ليلا وبين 7-9 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على بعض المناطق وتساقط الثلوج على المحافظات الجبلية مع احتمال انقطاع الهطل الى المساء تدريجيا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية تشتد أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 درجات مئوية ليلا وبين 10-15 درجات مئوية نهارا وبين 7-2 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2 درجتين مئويتين تحت الصفر و3 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.