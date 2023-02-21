تبادل الآراء حول حماية البيئة مع سفير الجزائر

باكو، 21 فبراير، أذرتاج عقد لقاء بين وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف وعبد الوهاب عثمان سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أذربيجان. وقالت الوزارة في بيان إن الطرفين تبادلا الآراء في اللقاء حول حماية البيئة وآفاق التعاون المستقبلية بين أذربيجان والجزائر مع بحث الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده