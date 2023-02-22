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    الطوارئ: اندلاع حريق في المنطقة الجبلية بحديقة شاهداغ الوطنية

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:١٧]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ في بيان انها تلقت بلاغا أفاد اندلاع حريق في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة في أراضي حديقة شاهداغ الوطنية قرب قرية خان أكاه بمحافظة إسماعيلي.

    وأضافت أن فرق الإطفاء أرسلت على الفور إلى مكان الحادث وتتعامل حاليا مع الحادث بدعم موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وخدمة صيانة الغابات.

    وقالت إن المعطيات الأولية تدل على أن الحريق تجرف في الوقت الحاضر شجيرات وأعشابا جافة.

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