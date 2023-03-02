باكو، 2 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر رذاذ قليل ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد أحيانا من المتوقع أنّ تستبدل بجنوبية صباحا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 درجات مئوية ليلا وبين 8-13 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على بعض المحافظات وتساقط الثلج على المناطق الجبلية في الغالب مع احتمال انقطاع الهطل نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 درجات مئوية ليلا وبين 12-17 درجات مئوية نهارا وبين 7-2 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.