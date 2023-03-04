  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تبادل اطلاق نار في احدى محلات تجارية في باكو

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٣]
    تبادل اطلاق نار في احدى محلات تجارية في باكو

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    وقع تبادل اطلاق نار في احدى محلات تجارية بحي خطائي للعاصمة باكو.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن فريق المباحث في مكان الحادث ويجري التحقيق.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:١٧]
    الطوارئ: اندلاع حريق في المنطقة الجبلية بحديقة شاهداغ الوطنية
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
    توقيف مهاجم على سفارة أذربيجان في طهران
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 147 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها