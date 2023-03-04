تبادل اطلاق نار في احدى محلات تجارية في باكو
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
باكو، 4 مارس، أذرتاج
وقع تبادل اطلاق نار في احدى محلات تجارية بحي خطائي للعاصمة باكو.
قالت وزارة الداخلية في بيان إن فريق المباحث في مكان الحادث ويجري التحقيق.
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