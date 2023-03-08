باكو، 8 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة في الغالب خلال النصف الاول من اليوم على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-6 درجات مئوية ليلا وبين 9-13 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وكثافة الهطل على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 درجات مئوية ليلا وبين 13-17 درجات مئوية نهارا وبين 4-0 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-7 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.