إعداد تصميم مشروع انشاء خزانات مياه على نهري هاكاري وبركوشاد في الأراضي المحررة
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٩]
باكو، 11 مارس (أذرتاج)
تعد وثائق تصميم مشاريع انشاء خزانات مياه على نهري هاكاري وبركوشاد في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس جمعية "الري وموارد الماء" الأذربيجانية رافق اصلانوف.
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