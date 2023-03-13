الناطقة باسم وزارة البيئة: حريق اندلع في بستان انتقل إلى الغابة

باكو، 13 مارس، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة البيئة والثروة الطبيعية إراده ابراهيموفا إن حريقا نشب قرب قرية نوهور قيشلاق بمحافظة غابالا اليوم انتقل إلى مساحة غابية.

وأوضحت ابراهيموفا أن الاحتمال الابتدائي لاندلاع حريق واسع النطاق يشير إلى أن مواطنا أحرق أوراق أشجار قديمة في بستان ثم انتقل الحريق إلى مساحة غابية.

وقالت إن عناصر مؤسسات الوزارة المحلية وهيئة الطوارئ للإطفاء تتعامل حاليا مع الحريق سعيا إلى الحيلولة دون توسعه إلى مناطق أخرى.