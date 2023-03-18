باكو، 18 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-8 درجات مئوية ليلا وبين 13-18 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطع ليلا ومساء في الغالب على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 درجات مئوية ليلا وبين 16-21 درجات مئوية نهارا وبين 0-3 درجات مئوية ليلا وبين 3-7 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.