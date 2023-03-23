أذربيجان ومنظمة الفاو تبحثان مسألة حماية الغابات

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

في لقاء جمع وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف مع المدير العام لمنظمة الغذاء والزراعة الفاو غو دونقيو في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، ناقش الطرفان مسائل حماية الغابات والتنوع البيولوجي والاستفادة المثمرة من موارد المياه ونشاط أذربيجان في هذا المجال.

يجب الذكر ان هذا المؤتمر، الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا من 22 الى 24 مارس، يشمل حفلي افتتاحي واختتامي وست جلسات عامة وخمسة حوارات تفاعلية بين أصحاب المصلحة؛ وكذلك مجموعة من الفعاليات الخاصة الأخرى، التي منها رفيعة المستوى ومنها الجانبية، وتنظمها بعض من الدول الأعضاء وكيانات أممية وكيانات من أصحاب المصلحة. ستقام في 24 مارس جلسة عامة خاصة مكرسة لخبرة أذربيجان في هذا المجال.

يمثل هذا المؤتمر فرصة حاسمة للوصول إلى ملخص خاص بأعمال المؤتمر والتزامات وتعهدات وإجراءات جديدة للحكومات وجميع أصحاب المصلحة، من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى ذات الصلة بالمياه، التي ستجمعها خطة العمل المعنية بالمياه.