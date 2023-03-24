الهواء الجوي في باكو: مستوى أول أكسيد الكربون يسجل زيادة 1.6 مرة

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

أفادت أذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد الجوية لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية ان تركيزات أول أكسيد الكربون في الهواء الجوي بباكو تسجل زيادة 1.6 مرة في متوسط تركيز أول أكسيد الكربون، بينما يسجل مستوى ثاني أكسيد النيتروجين في كنجه زيادة بمقدار 1.1 مرة وفي سومغايت زيادة بمقدار 1.2 مرة.

إن الزيادات في مستويات أول أكسيد الكربون و ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الجوي ترتبط بزيادة حركة المرور للسيارات.

وأول أكسيد الكربون هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يَتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من أنواع الوقود.